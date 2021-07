L'Italia vince l'Europeo 15 anni e 2 giorni dopo l'ultimo grande successo, quello al Mondiale in Germania nel 2006. In quell'occasione fu decisivo Fabio Cannavaro, successivamente premiato con Pallone d'Oro e Fifa World Player. Quindici anni dopo un altro difensore, Giorgio Chiellini, si è ritrovato ad alzare la coppa al cielo, riservando un pensiero proprio al grande capitano dell'Italia del 2006. Dopo la partita, infatti, il centrale della Juventus ha portato con sé il trofeo, fin dentro al letto, proprio come Fabio Cannavaro fece dopo quel Mondiale vinto in Germania. "Seguendo la tradizione di un grande maestro", ha infatti scritto Chiellini postando l'immagine della coppa nella sua stanza. Successivamente si è aggiunto anche Leonardo Bonucci: "Tranquilli, dorme al sicuro. La proteggiamo noi", ha scritto il difensore su una foto proprio con il suo compagno di reparto a letto con la coppa.