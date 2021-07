Italia campione d'Europa, il video dell'arrivo a Fiumicino

Poco prima di uscire dal varco decentrato di Fiumicino, capitan Giorgio Chiellini è sceso dal pullman azzurro con la Coppa in mano alzandola davanti ad alcune decine di tifosi più fortunati che si erano staccati dal grosso che attendeva al Terminal, raggiungendo l'area molto più lontana dello scalo rispetto alle aerostazioni. Correndo verso il pullman, cori ed entusiasmo alle stelle alla vista del Capitano, che è stato seguito da Donnarumma e Bernardeschi. "E' tutto meraviglioso, che emozione", aveva detto poco prima Jorginho sotto l'area circondato dall'affetto degli operatori aeroportuali. Emozionato e commosso anche il presidente federale Gravina : "Bellissimo tornare a Roma con la Coppa". Incontenibile la gioia dei calciatori e dello staff tecnico manifestata apertamente nelle poche decine di metri che li separavano dall'aereo, che ha sfilato con le bandiere tricolore ed europea ai finestrini della cabina dei piloti, al pullman. Incitamenti per Immobile, Verratti, Chiesa, De Rossi ed un'ovazione alla vista di Spinazzola per il quale e' scattato ormai il classico coro "Spina, Spina!!".

Il programma dell'Italia

Dopo l'arrivo in albergo colazione per tutti e poi il meritato riposo in camera oppure qualche ora di libertà per il ct Mancini, il suo staff e tutti i giocatori. Poi questo è il programma della prima giornata da campioni d'Europa: