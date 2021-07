Gravina: "Bellissimo tornare a Roma con la coppa"

"Un rinascimento, anche prima del previsto"

Una rinascita, a tre anni di distanza dopo la mancata qualificazione ai Mondiali: "Ho parlato di rinascimento, di nuovo umanesimo – le parole di Gravina a Sky Sport dopo la partita - Dovevamo raccontare agli italiani una nuova storia, spettava ai ragazzi, a Mancini, ma soprattutto al nostro grande club Italia. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro per creare i presupposti necessari affinché tutto questo potesse accadere. Forse abbiamo fatto più presto, è questo il vero miracolo di questo progetto. Roberto Mancini è il vero regista importante, su cui la Federazione ha voluto investire con un contratto lungo, c'erano ancora 2 anni e l'abbiamo prolungato fino al 2026. Quindi sicuramente è stata una scelta condivisa e molto importante per la nostra Nazionale, per la Federazione e per tutti gli italiani".