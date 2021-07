Chiellini, il "Gorilla italico". VIDEO

Giorgio Chiellini raccontato in stile Superquark. Una trovata geniale quella pensata per raccontare le gesta del capitano dell' Italia campione agli Europei. In un divertentissimo video, Chiellini si trasforma nel " Gorilla italico ", del quale vengono elencate tutte le caratteristiche. Dal gioco di nervi con Jordi Alba prima del sorteggio per i rigori in Italia-Spagna al duello con Saka nella finale di Wembley contro l'Inghilterra, in circa un minuto viene spiegata l'essenza di uno dei leader della Nazionale di Mancini.

Chi è il "Gorilla italico"

Il racconto è accompagnato dalle inconfondibili note del programma televisivo di divulgazione culturale. È così che viene spiegato l'originale esemplare, ritenuto tra gli animali più forti in Europa. "Nel cuore di un Paese profondamente turbato, svetta l'arco di Wembley. Qui è stato trovato un 'Gorilla italico', specie originaria di Livorno. Il gorilla è solito mangiare l'erba calpestata dai suoi avversari per assaporarne la paura. Furbo e giocherellone per natura, si accorge subito quando un mentiroso cerca di imbrogliarlo. E non gliele manda a dire. Ama la compagnia e, se qualcuno vuole allontanarsi, usa le sue enormi mani per fargli capire qual è il suo posto: sulla soffice erba a guardare le stelle. La sua monotona routine si interrompe quando un rivale entra nella sua area e sperimenta la sua forza: come è entrato, così è invitato a uscire. Se da lontano lo vedi caricare a testa bassa hai due scelte. E quella di scappare è sempre la migliore. Per questo motivo si può affermare che il Gorilla italico è uno degli animali più forti d'Europa".