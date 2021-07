In campo ha annullato campioni del calibro di Lukaku e Kane, ma nel trionfo dell'Italia a Euro 2020 Giorgio Chiellini ha dimostrato di essere anche uno straordinario stratega. Lo aveva già fatto in occasione della semifinale contro la Spagna, quando con la sua tranquillità ha messo in difficoltà Jordi Alba al momento del sorteggio prima dei calci di rigore (QUI IL VIDEO). Ma nella finale di Wembley il capitano degli Azzurri si è superato. Osservando con attenzione un video diffuso dalla Uefa, si può notare come poco prima del penalty decisivo calciato da Saka e parato da Donnarumma, Chiellini urli qualcosa. Non un incitamento al compagno, ma una parola strana: "Kiricocho!". Il termine ai più può sembrare privo di significato, ma non è esattamente così...