L' Italia è un popolo di allenatori . Prima erano i bar, ora i social media, ma in tanti sono sempre pronti a esprimere il proprio giudizio sulle vicende calcistiche del Paese. Se c'è una squadra che però è riuscita a mettere d'accordo tutti, questa è la Nazionale di Roberto Mancini . Ripartiti a seguito della cocente mancata qualificazione ai Mondiali di Russia 2018, gli Azzurri sono rimasti imbattuti per 34 partite di fila. Fino alla finale di Wembley contro l'Inghilterra che ha consegnato all'Italia il secondo Europeo 53 anni dopo il primo successo. E così Leonardo Bonucci , inserito nella top 11 della manifestazione, ha scelto un modo particolare per complimentarsi con il proprio ct: "Grazie Mister. Per Tutto. La vera vittoria però non è stata la coppa ma il fatto che tu sia riuscito a mettere d'accordo più di 60 milioni di allenatori ", il messaggio ironico che il giocatore della Juventus ha accompagnato a due foto con Mancini: la prima mentre stringono la coppa, l’altra in conferenza stampa con la medaglia d'oro al collo.

Mancini a Jesi: "Emozione per tutti gli italiani"

vedi anche

La promessa di Mancini: "Se vinco a Lauria in bus"

Intanto i festeggiamenti in giro per l'Italia non si fermano. Dopo il giro con il bus scoperto per le vie di Roma, Roberto Mancini nella tarda serata di martedì è arrivato nella sua Jesi, dove ha trascorso la notte a casa dei genitori. "È un'emozione per tutti gli jesini e per tutti gli italiani, è una cosa bellissima", ha detto all'ANSA, ringraziando la città per l'amore che - tra foto, autografi e complimenti - gli sta tributando in queste ore dopo la vittoria a Euro 2020. Mancini dovrebbe restare a Jesi, nelle Marche, almeno un paio di giorni, poi dopo l'abbraccio della sua gente si concederà un po' di meritate vacanze.