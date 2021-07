Il difensore inglese racconta la disavventura del padre prima della finale di Wembley contro l'Italia: "Era nella calca, è stato spaventoso e sono contento che i miei figli non siano venuti allo stadio. Ha avuto anche problemi di respirazione a causa di alcune costole rotte. Wembley resta un posto fantastico, l'ideale per ospitare i Mondiali. Spero che quanto accaduto sia da insegnamento per il futuro"

Oltre all'amarezza della sconfitta dell'Inghilterra in finale contro l'Italia, per il padre di Harry Maguire si è aggiunta anche la paura per il coinvolgimento in alcuni incidenti che ci sono stati all'ingresso dello stadio di Wembley prima della partita. A raccontarlo è stato lo stesso difensore inglese: "Mio padre era nella calca, alla fine sono contento che i miei figli non siano andati alla partita – le sue parole al The Sun – È stato spaventoso, ha detto di aver avuto paura e non auguro a nessuno di vivere quello che ha vissuto lui prima di una partita di calcio. Ho visto molti video, poi ho parlato con mio padre e con la mia famiglia. Sono stati lui e il mio agente a soffrire di più. Successivamente mio padre ha avuto anche problemi di respirazione a causa di alcune costole rotte, ma non è uno che si lamenta e quindi è andato comunque avanti".