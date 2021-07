Italia campione d'Europa, su Sky due speciali

Due speciali per rivivere il giorno della finale di Wembley ed i festeggiamenti. Gli Azzurri campioni d'Europa raccontati anche attraverso immagini inedite targate Sky Sport. In onda da oggi e disponibili on demand

Gol, abbracci, emozioni e la vittoria finale. Due speciali targati Sky Sport- in onda da oggi e disponibili on demand - per rivivere le emozioni degli Europei appena conclusi. “11 luglio 2021, il giorno dei Campioni” per raccontare – in un’ora- il lungo avvicinamento alla finale di Euro 2020, il trionfo azzurro e le celebrazioni, fino all’arrivo della Coppa a Roma. Il racconto di un giorno indimenticabile.

E poi "Wembley, diario azzurro": il racconto della semifinale e della finale dell’Italia, le tante emozioni e i festeggiamenti per la vittoria attraverso le immagini inedite delle telecamere di Sky Sport.