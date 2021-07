Festa memorabile per la Nazionale di Mancini, campione d'Europa a distanza di 53 anni dal primo trionfo. Ne ha tenuto conto Transfermarkt, portale specializzato che ha aggiornato i valori di mercato al termine del torneo: quali sono i giocatori che sono cresciuti di più? Ai vertici un italiano in ottima compagnia, lui come altri Azzurri da applausi. A parità di crescita, la posizione più alta in classifica è destinata a chi ha il valore maggiore. Ecco la top 20

CALCIOMERCATO, LE TRATTATIVE LIVE