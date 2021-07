5/20 Instagram @bonuccileo19

MANGIA-SPAGHETTI. Bonucci ci ha accompagnato per tutta la settimana con post e storie esilaranti, come la scena a tavola con Chiellini - entrambi in vacanza con le famiglie in Sardegna - intenti ad addentare un appetitoso spaghetto. "Noi continuamo a mangiare pastasciutta... e voi?". Ogni riferimento a persone o cose è puramente casuale...