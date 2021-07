Completato il restyling dello storico Palazzo di via Allegri, a Roma, con due immagini in onore della Nazionale: su una facciata sono presenti gli Azzurri di Mancini, sull'altra la Nazionale Femminile. Gravina: "Le nostre nazionali sono due straordinari fattori di coesione sociale"

Dopo la vittoria dell'Italia a Euro2020, la sede della FIGC cambia veste. Sabato mattina, infatti, è stato completato il restyling dello storico Palazzo di via Allegri con due immagini in onore della Nazionale: su una facciata sono presenti gli Azzurri che alzano la coppa sul podio di Wembley con la scritta "Campioni d’Europa", sull'altra un'immagine della Nazionale Femminile della ct Milena Bertolini che sarà impegnata nel prossimo Europeo in programma la prossima estate in Inghilterra con la frase "Road to Euro 2022".