Il pass indossato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella finale di Wembley è entrato a a far parte della collezione straordinaria di cimeli azzurri al Museo del Calcio

Un cimelio azzurro d’eccezione per ricordare uno dei successi storici della Nazionale, quello ottenuto lo scorso 11 luglio a Euro 2020. È entrato a far parte della collezione straordinaria di cimeli azzurri il pass indossato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la finale dell’Europeo tra Italia-Inghilterra vinta dagli azzurri ai rigori. Il presidente Mattarella ha assistito alla partita che si è giocata a Wembley e che ha laureato gli azzurri campioni d’Europa con il presidente della FIGC, Gabriele Gravina.