Un mese dopo, Bonucci: "Vissuta un'estate storica"

Un mese dopo la vittoria degli Europei, Leonardo Bonucci ripensa ancora a quanto fatto dall'Italia a Wembley: "Durante le vacanze guardavo i gol in tv e mia moglie, scherzando, mi diceva: 'Vedi che non ti tolgono la medaglia vinta, ce l'hai tu'". Il ricordo di un'impresa a tinte azzure in quella che il difensore definisce "un'estate italiana storica", sia per quanto fatto dagli azzurri a Euro 2020 che per il record di medaglie italiane alle Olimpiadi: "Ho ricevuto un messaggio da Luigi Busà, mi ha detto che siamo stati un esempio per lui - racconta Bonucci a Sky Sport - L'Italia, come ha detto il presidente Malago, è stata l'esempio di come la nostra organizzazione funziona. È stata un'estate italiana storica". Ripercorrendo quanto fatto agli Europei, Bonucci racconta che il successo degli azzurri è nato ben prima dell'esordio contro la Turchia: "Quando eravamo in Sardegna mia moglie mi diceva che si percepiva un'energia diversa - ammette - Da quando sono partito sentivo dentro che potesse andare così. Gioire tutti insieme è stato qualcosa di incredibile e unico, non ci sono fedi calcistiche che tengono".