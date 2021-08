Il commento di Matteo Marani ad un mese dal trionfo della Nazionale agli Europei: "E' stato un successo in controtendenza, anticongiunturale vista la mancata partecipazione al Mondiale e la sofferenza dei nostri club. Grandi meriti a Mancini al gruppo. Una vittoria che dovrebbe istruire i nostri club e che costituisce un patrimonio da salvaguardare e sfruttare per rimettere in moto il movimento. L'estate azzurra (Europei, Berrettini e Olimpiadi) ha sottolineato la qualità della nostra classe dirigente sportiva"