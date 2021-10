Italia-Svezia Under 21 LIVE: gioca Rovella dal 1'

Ibra non aiuta Tonali

Dici Svezia e pensi a Ibrahimovic. E allora qualcuno potrebbe immaginare un Sandro Tonali intento a chiamare negli ultimi giorni il compagno di squadra Zlatan per "rubare" qualche informazione preziosa sugli avversari di oggi. E invece no, perché come ha sottolineato lo stesso Tonali, Ibrahimovic semmai... si comporta al contrario. "Non credo che Ibrahimovic mi darà qualche dritta sui nostri avversari, lui mi mette davanti sempre ostacoli perché è il suo modo per farmi crescere"