Qualif. Euro e Nations League, le gare dell'Italia

Tornano in campo gli Azzurri per un doppio impegno targato Euro 2024. Primo appuntamento con le qualificazioni a Napoli: giovedì 23 marzo l’Italia sfida l’avversaria più temibile del girone, l’Inghilterra, allo Stadio Diego Armando Maradona. Poi, di nuovo in campo domenica 26 marzo: trasferta al Ta’ Qali Stadium per la gara contro Malta. Entrambe le partite saranno trasmesse in differita, a mezzanotte, su Sky Sport Football con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Le altre partite della prima e seconda giornata da seguire live sui canali Sky Sport e con Diretta Gol. Due appuntamenti che aprono un 2023 ricco di impegni per la Nazionale di Roberto Mancini, dalle qualificazioni al torneo continentale che si disputerà il prossimo anno in Germania (il girone- in cui sono inserite anche Ucraina e Macedonia del Nord- si concluderà a novembre), alle Finals di Nations League in programma a metà giugno nei Paesi Bassi.