Il programma delle partite di oggi

Le qualificazioni a Euro 2024 in diretta su Sky Sport. Questa sera, 23 marzo, il Portogallo di Cristiano Ronaldo e Leao sfida il Liechtenstein alle 21, gara in onda su Sky Sport Calcio. In campo anche la Bosnia di Dzeko, la Slovacchia di Lobotka, la Macedonia di Elmas e la Danimarca di Kjaer. A mezzanotte in differita la gara tra Italia e Inghilterra. Di seguito il programma completo