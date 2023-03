Il programma delle partite di oggi

Le qualificazioni ad Euro 2024 in diretta su Sky Sport. In campo la Francia del neo capitano Mbappé contro l'Olanda del giallorosso Wijnaldum, in onda su Sky Sport Calcio. Spicca anche l'incontro tra la Svezia del rientrante Ibrahimovic e il nuovo Belgio del Ct Martinez e di Lukaku. In campo anche la Serbia di Vlahovic e Milinkovic-Savic, la Polonia di Szczesny e Zielinski e l'Austria di Arnautovic. Di seguito il programma completo