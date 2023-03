Primi tre punti per la Nazionale sulla strada di Euro 2024, 2-0 a Malta dopo la sconfitta all'esordio contro l'Inghilterra. Mancini soddisfatto del risultato ma non della prestazione: "Il gioco non è stato granché, potevamo fare meglio quasi tutto. Ma sono partite dove hai tutto da perdere". Ancora a segno Retegui: "È un goleador, cercavamo questo e lo abbiamo trovato"

Si rialza l'Italia dopo l'inizio negativo nelle qualificazioni a Euro 2024, sconfitta casalinga contro l'Inghilterra seguita dalla vittoria a Malta. Finisce 2-0 per gli Azzurri a Ta' Qali, risultato che permette di conquistare i primi tre punti sulla strada della fase finale agli Europei. Un successo che tuttavia non soddisfa Roberto Mancini: "Sono partite dove hai tutto da perdere, rischiano di diventare brutte e complicate. Era importante vincere, l’abbiamo sbloccata nel primo tempo e potevamo fare qualche gol in più. Però ripeto, sono partite che possono diventare strane: non hai lo spazio per giocare, bisogna affrontarle al massimo per vincere. Potevamo fare meglio, quasi tutto: quando vai in vantaggio 2-0 e hai più tranquillità, devi fare meglio". Critica l’analisi del CT azzurro: "C’erano cose che non andavano bene all’inizio, bravi poi a sbloccarla subito. Però il gioco non è stato un granché: ci sono stati otto cambi rispetto all’Inghilterra, ma dovevamo fare meglio al di là del risultato". A giugno ci aspetta la Spagna nelle Finals di Nations League: "Lavorare sarà complicato, il tempo è davvero poco".