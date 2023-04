La Figc ha consegnato alla Uefa il Final Bid Dossier di candidatura dell'Italia per Euro 2032, sede che verrà stabilita il prossimo 10 ottobre in occasione del Comitato Esecutivo. In corsa anche la federazione turca, dieci le città designate per la fase finale dove non ci sarà Palermo. Il presidente Gravina: "Ci siamo ispirati ad un 'Nuovo Rinascimento', abbiamo immaginato l'Italia e il calcio europeo fra dieci anni"