La partita

Pronti e via l'Italia ci prova, ma non riesce a pungere. Occasioni per Casadei ed Oristanio, senza trovare la via del gol in un primo tempo sostanzialmente complicato, contro una Lettonia bassa, chiusa e che concede pochi spazi. Dopo i pochi guizzi della prima frazione, al 53', arrivano i primi cambi: attacco rivoluzionato con Francesco Pio Esposito e Colombo in campo, quindi dentro anche il talentino del Psg NDour per Miretti al 60'. Proprio lui crea pericoli con una bella giocata e un bel cross dalla sinistra, ma Casadei impatta male. Poco prima aveva avuto una grande chance Esposito di testa su azione da corner. Dai e dai, gli azzurrini ci provano fino all'ultimo (di Ndour e Casadei le ultime palle gol) contro una Lettonia sì alle corde, ma in grado di resistere e prendersi il punto che la porta in vetta al girone (anche in virtù di una partita già giocata a giugno contro San Marino). Martedì 12 settembre per l'Italia la seconda giornata contro la Turchia.