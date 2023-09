Lunedì con cinque partite nelle qualificazioni a Euro 2024. S'inizia alle 18 con Armenia-Croazia (diretta su Sky Sport Calcio), sfida del gruppo D alle spalle della Turchia capolista. In serata in campo il girone del Portogallo, che ospita Lussemburgo. Islanda-Bosnia è già uno spareggio, Slovacchia opposta al Liechtenstein. Per non perdersi nulla c'è Diretta Gol su Sky Sport Calcio

LE CLASSIFICHE