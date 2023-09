Spalletti: "Identità? Ho visto qualcosa di buono"

Il CT dell'Italia commenta il successo contro l'Ucraina al termine di una gara ben giocata dagli Azzurri: "Dobbiamo imparare a essere più cattivi e a concretizzare le palle gol. Identità? Qualcosa di buono si è visto. Questa non è l'Italia di Spalletti ma di tutti perché questa maglia è sacra. Oggi siamo felicissimi" LE PAGELLE

E' finalmente soddisfatto Luciano Spalletti per aver conquistato la prima vittoria da CT azzurro ma soprattutto per un successo (sull'Ucraina per 2-1), che rilancia le ambizioni di qualificazione della Nazionale a Euro 2021: "E' finita bene - dice - Bisogna ringraziare il pubblico, i tifosi di Milan e Inter soprattutto, e li ringraziamo per il supporto e l'affetto che ci hanno manifestato". Nello specifico di una gara ben giocata dagli Azzurri: "L'Italia ha giocato un buon calcio, abbiamo creato tante occasioni, un po' abbiamo sofferto nel secondo tempo ma è impensabile iniziare e finire nella metà campo avversaria".

"Non è la Nazionale di Spalletti ma l'Italia di tutti" Una Nazionale che comincia ad avere un'identità ben precisa: "Secondo me qualche cosa si è inizata a vedere, hano fatto delle triangolazioni e degli aggiramenti con cui abbiamo creato delle opportunità da gol, bisogna essere un po' più cattivi, loro sono scesi due volte, e una di queste hanno fatto gol - dice ancora - Il secondo tempo siamo stati bravi, sulla perdita di palla loro hanno rischiato qualcosa, pensavano a ripartire con 2 contro due, ma il lavoro di Di Lorenzo è stato prezioso. C'è l'Italia di tutti non di Spalletti, la maglia Azzurra è sacra. Siamo felicissimi". approfondimento Gli highlights di Italia-Ucraina 2-1

"Tra le difficoltà dimostriamo che uomini e che calciatori siamo" Spalletti è felicissimo della nuova avventuta in Azzurro intrapresa: "Mi sembra di essere in paradiso, tutto avvolto dall'azzurro, e mi porto dietro con grande piacere quella che è stata l'attenzione dei calciatori - conclude - Dal primo momento che li ho incontrati, ho visto partecipazione e attenzione totale. Mi porto dietro la loro disponibilità. Ciro fuori? Ce ne sono anche altri come Scamacca o Kean, per cui staremo attenti a sbagliare il meno possibile ma a me è sembrato che stasera tutti abbiano fatto la loro parte". Una gara con tante tensioni per la posta in palio: "Noi possiamo giocare queste partite con queste tensioni qui, sono queste tensioni che ti danno la misura di che uomo sei e di che reazioni hai dentro le difficoltà. Dobbiamo dimostrare che calciatori e che uomini siamo a chi ci guarda ma soprattutto a noi stessi".

Scalvini: "Dopo la Macedonia rammaricati, oggi mentalità giusta" Tra i protagonisti della bella prestazione dell'Italia c'è Giorgio Scalvini, uno del nuovo corso azzurro: "Abbiamo un po' sofferto ma l'Ucraina è una buona squadra. Potevamo segnare di più ma la prestazione è stata ottima - dice - Abbiamo lavorato tanto dovendoci abituare al nuovo mister. Dopo la Macedonia c'era rammarico ma abbiamo voltato pagina con la giusta mentalità". L'eredità di Chiellini e Bonucci? "Chiellini e Bonucci sono stati tra i migliori al mondo, fantastici. Noi dobbiamo farci trovare pronti anche se nei nostri club giochiamo con la difesa a tre".

Raspadori: "Io diverso da Ciro. Spalletti è un mister che ha passione" Anche Giacomo Raspadori è stato tra i migliori in campo, preferito da Spalletti a immobile, ha ripagato la fiducia del CT: "Come caratteristiche sono diverso da Ciro, ma è la posizione dove mi trovo meglio. Sono contento di aver aiutato la squadra e di aver vinto questa partita - dice - Spalletti? La fiducia è massima nei nostri confronti, ha scelto i suoi giocatori. Nei giorni avuti a disposizione ha cercato con passione e voglia di trasmettere quello che pensa. Siamo riusciti a fare le cose nel migliore dei modi. Gli allenatori che ho avuto in carriera fino ad ora sono tutti grandissimi allenatori e per un ragazzo giovane come me è una fortuna averli, visto che ti porti dietro un bagaglio importante. Giocare a San Siro ti dà emozioni forti".