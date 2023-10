Otto match, alcuni molto importanti, in questa giornata di qualificazioni europee con altre squadre che potrebbero strappare il pass: in campo Georgia e Cipro nel gruppo A, lo stesso della Spagna che in caso di vittoria alle 20.45 in Norvegia sarebbe aritmeticamente qualificata. Stesso discorso per la Turchia che affronta questa sera la Lettonia nel gruppo D, dove c’è anche Galles-Croazia. Alle 18 Repubblica Ceca-Far Oer (gruppo E) e Svizzera-Bielorussia (gruppo I). Alle 20.45 tutte le altre partite

LE CLASSIFICHE