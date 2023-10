Il Ct dell'Inghilterra alla vigilia del match contro l'Italia: "Il primo obiettivo è qualificarci, ma non ci accontenteremo del pareggio". Sul caso Henderson: "La gente può non essere d'accordo con lui, ma non è un motivo per fischiarlo. Io difenderò sempre i miei giocatori e sceglierò sempre i migliori"

Alla vigilia del match di qualificazione ai prossimi Europei contro l'Italia, il Ct dell'Inghilterra, Gareth Southgate, ha parlato in conferenza stampa invitando soprattutto i tifosi a sostenere la squadra in una gara così importante. Agli inglesi, che vengono dall'amichevole giocata venerdì scorso contro l'Australia e vinta 1-0 senza brillare, basterebbe infatti un pareggio per qualificarsi. "Non vediamo l'ora che arrivi domani perché è una partita di alto livello con il tutto esaurito a Wembley. Sono le serate che vuoi goderti. Il primo obiettivo è sempre quello di qualificarsi per i tornei", ha detto Southgate. "Le nostre prestazioni nel girone ci hanno messo in una posizione forte, ma quello che vogliamo ora è comunque vincere la partita e giocare bene. Sapere che se all'87° minuto siamo ancora in parità ci permetterà di non dover mandare il portiere in area...", ha aggiunto scherzando. E tornando sulla finale dell'ultimo Europeo, persa proprio contro l'Italia con gli errori dal dischetto di Saka, Rashford e Sancho: "Sono passati due anni, da allora abbiamo giocato tre volte contro l'Italia".

Caso Henderson: "Essere in disaccordo non è un motivo per fischiarlo" "Valuterò la nostra squadra più forte. Difenderò i nostri giocatori e la nostra squadra perché abbiamo bisogno di unità”, ha aggiunto in merito a Maguire e Henderson, bersagli delle critiche dei tifosi negli ultimi tempi. “La loro qualità ed esperienza ci hanno portato grandi risultati: questi campioni sono il motivo per cui abbiamo vissuto grandi serate”. Sul caso Henderson in particolare, con il giocatore accusato di aver tradito i propri ideali (e fischiato a ogni tocco di palla nel match amichevole contro l’Australia) avendo accettato i soldi dell’Arabia nonostante sia un paladino dei diritti della comunità Lgbtq+, Southgate ha aggiunto: “Sceglierò sempre i migliori giocatori per la squadra, per darci le migliori possibilità di vincere. La gente può non essere d'accordo con la posizione di Henderson, ma non penso che questo sia un motivo per non selezionarlo e non è un motivo per fischiarlo. Non credo che i suoi valori siano cambiati ma capisco che la sua decisione di giocare lì non sia in linea con questi. Quando giochiamo per l'Inghilterra, io sento che tutti dovrebbero essere dalla parte della squadra. In caso contrario, dobbiamo affrontare questo problema. Vorremmo i tifosi al nostro fianco, siamo una squadra più forte se i tifosi sono con noi”.

Qualificazioni Euro 2024: classifiche dei gironi L'Italia vince contro Malta e torna a pari punti con l'Ucraina, ma con una partita in meno. Intanto, ci sono già i primi verdetti ufficiali: Turchia, Spagna e Scozia, hanno staccato il pass per Euro 2024 e si aggiungono a Francia, Belgio e Portogallo, oltre che alla Germania, Paese ospitante. Ecco le classifiche dei dieci gruppi con i criteri di qualificazione QUALIFICAZIONI EURO 2024: I RISULTATI DI DOMENICA COME FUNZIONANO LE QUALIFICAZIONI 23 nazionali si uniranno ai padroni di casa della Germania nella fase finale a 24 squadre dell'Europeo

si uniranno ai padroni di casa della nella fase finale a 24 squadre dell'Europeo I primi 20 posti saranno decisi dalla fase a gironi di qualificazione

Le prime due classificate di ogni girone andranno in Germania

I restanti tre posti andranno alle vincitrici degli spareggi (legati ai risultati della Nations League) COME FUNZIONANO GLI SPAREGGI Dodici squadre saranno selezionate in base alle loro prestazioni nella Nations League 2022-23. Queste sono le vincitrici dei gironi delle leghe A, B e C, ma in caso di qualificazione già acquisita, allora saranno sostituite dalla squadra successiva meglio classificata nella loro lega

Se non ci sono abbastanza squadre non qualificate nella stessa Lega, si passa alla Lega successiva, fino ad arrivare alla Lega D

Si creeranno così tre distinti percorsi con semifinali e finali che porteranno altre 3 nazionali all'Europeo COSA SUCCEDE IN CASO DI PARITÀ DI PUNTI Punti negli scontri diretti

Differenza reti negli scontri diretti

Gol fatti negli scontri diretti

se dopo avere applicato i criteri 1-3 due o più squadre sono ancora in parità, questi criteri si riapplicano esclusivamente per le partite tra queste squadre; dunque:

Differenza reti totale

Gol fatti in totale

Gol in trasferta totali

Maggior numero di vittorie;

Maggior numero di vittorie in trasferta;

Fair play (-1 punto per ogni ammonizione, -3 punti per ogni espulsione)

Classifica generale della Nations League 2022-2023

"Troppe partite, ma noi non rischiamo" Sulle condizioni dei giocatori e il calendario sempre più affollato: "Non abbiamo una pausa invernale qui. Sbagliamo qualcosa. Ma i giocatori sono ben allenati, il supporto medico è buono. Continuiamo ad aggiungere sempre più competizioni e nessuno toglie nulla. Vogliamo avere i nostri migliori giocatori per le partite importanti. Questa settimana abbiamo ritenuto importante gestire il gruppo. Non rischieremo mai i giocatori, abbiamo buoni rapporti con i club, loro si fidano di noi. Non possiamo garantirlo che non ci siano infortuni, ma non rischiamo nulla"

