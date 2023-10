le probabili

Rifinitura a Coverciano per gli Azzurri, prima del volo per Londra. Spalletti ha provato il solito 4-3-3 ma con volti diversi. Occhio a sinistra dove il ct sembra voler puntare sulla fisicità di Udogie. In avanti Berardi è la certezza, Scamacca un ritorno, mentre El Shaarawy al momento è in vantaggio su Raspadori. CASO SCOMMESSE - LE PAROLE DI SPALLETTI