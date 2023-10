A due gare dal termine del girone di qualificazione, come cambia la situazione per l'Italia dopo il ko di Wembley contro l'Inghilterra? Per accedere direttamente a Euro 2024, agli Azzurri basterà battere l'Ucraina nell'ultima giornata. Ma in caso di successo con la Macedonia del Nord nel prossimo turno, contro gli ucraini potrà andare bene anche un pareggio. Ecco la classifica e tutte le combinazioni SPALLETTI: "QUALIFICAZIONE? MI FIDO DEI RAGAZZI" - LE CLASSIFICHE

Il ko di Wembley contro l'Inghilterra rende la strada più complicata, ma la qualificazione ai prossimi Europei resta ancora alla portata dell'Italia. Scivolata al terzo posto del girone C alle spalle degli inglesi, primi e già qualificati, e dell'Ucraina, che ha una partita in più, la Nazionale di Luciano Spalletti ha bisogno di chiudere il raggruppamento al secondo posto per strappare un pass per la competizione in programma nell'estate del 2024 in Germania ed evitare i playoff. Ma, con due gare ancora da disputare, cosa serve all'Italia per qualificarsi? Andiamo a vedere tutte le combinazioni, partendo dalla classifica e dalle prossime partite.

La classifica del girone C di qualificazione agli Europei INGHILTERRA* - 16 punti (6 gare giocate, differenza reti +16) Ucraina - 13 punti (7 gare giocate, d.r. +3) ITALIA - 10 punti (6 gare giocate, d.r. +4) Macedonia del Nord - 7 punti (6 gare giocate, d.r. -7) Malta - 0 punti (7 gare giocate, d.r. -16) *Qualificata a Euro 2024 Le prossime partite dell'Italia ITALIA-Macedonia del Nord , venerdì 17 novembre, ore 20:45

, venerdì 17 novembre, ore 20:45 Ucraina-ITALIA, lunedì 20 novembre, ore 20:45

I criteri in caso di arrivo a pari punti Punti negli scontri diretti

Differenza reti negli scontri diretti

Gol fatti negli scontri diretti

Differenza reti totale

Gol fatti in totale

Gol in trasferta totali

Maggior numero di vittorie

Maggior numero di vittorie in trasferta

Fair play (-1 punto per ogni ammonizione, -3 punti per ogni espulsione)

Classifica generale della Nations League 2022-2023 (Italia favorita grazie al 3° posto nell’ultima manifestazione)

L'Italia si qualifica se...: tutte le combinazioni Per essere certa di staccare un pass per Euro 2024 l'Italia dovrà conquistare necessariamente almeno tre punti nelle ultime due partite. Al di là del risultato ottenuto nel prossimo turno contro la Macedonia del Nord, in ogni caso, basterà battere l'Ucraina nell'ultima giornata. Qualora invece arrivasse un successo già contro la Macedonia del Nord, con l'Ucraina agli Azzurri basterebbe anche un pareggio. Di conseguenza, l'Italia si qualifica agli Europei se: Vince contro Macedonia del Nord e Ucraina

Vince contro la Macedonia del Nord e pareggia contro l'Ucraina (risultati che possono essere ottenuti anche all'inverso , ovvero pareggio con la Macedonia del Nord e vittoria con l'Ucraina)

(risultati che possono essere ottenuti , ovvero pareggio con la Macedonia del Nord e vittoria con l'Ucraina) Perde contro la Macedonia del Nord e vince contro l'Ucraina

I playoff Nel caso in cui non riuscisse ad arrivare nelle prime due posizioni, l'Italia dovrebbe disputare i playoff per qualificarsi a Euro 2024. Agli spareggi partecipano le nove migliori terze classificate e le tre vincitrici delle Leghe di Nations League (qualora una di queste Nazionali dovesse essere già qualificata all’Europeo, il suo posto verrà preso dalla migliore squadra non qualificata all’interno della sua stessa lega). L'Italia sarebbe già certa di partecipare ai playoff, avendo vinto il proprio girone nella Lega A di Nations League. Gli spareggi, in programma a marzo 2024, determinano le ultime tre squadre che parteciperanno a Euro 2024. La formula sarà identica a quelli per i Mondiali: tre mini gironi da stabilire, semifinale in gara secca e finale contro la vincente dell'altra semifinale in sede da definire tramite sorteggio.