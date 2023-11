Ultimi appuntamenti del 2023 per l'Italia che, nelle sfide contro Macedonia del Nord e Ucraina, si giocherà la qualificazione a Euro 2024. Il Ct azzurro Luciano Spalletti ne parla in conferenza stampa: "Immobile out dai convocati? Ho visto gli altri più in condizione. Non farò una formazione per la prima partita e un'altra per la seconda, ma è chiaro che ci saranno dei cambi". Tutti gli aggiornamenti sul nostro liveblog

