Italia-Macedonia, audiodescrizione per spettatori non vedenti all'Olimpico

Venerdì sera, in occasione del match tra l'Italia e la Macedonia del Nord, allo stadio Olimpico di Roma sarà attivo il sistema ADC (Audio Descriptive Commentary) per l'audiodescrizione della partita dedicato ai tifosi non vedenti . Una ventina di spettatori non vedenti, invitati dalla Figc con i rispettivi accompagnatori in tribuna Monte Mario, potranno seguire la gara grazie ad un telecronista a loro dedicato e ad una piattaforma di supporto.

I precedenti

Il sistema, già utilizzato a Milano in occasione delle sfide valide per le European Qualifiers con l'Ucraina e per il match di Nations League con l'Inghilterra, viene impiegato sistematicamente da diversi club di Serie A per le gare casalinghe e da marzo 2024 sarà presente in occasione di tutti gli incontri disputati in Italia dalla Nazionale, nel pieno rispetto degli obiettivi previsti per la Policy 4 (Calcio per tutte le abilità) nell'ambito della strategia di sostenibilità Figc.