Brutta notizia per Luciano Spalletti in vista della sfida alla Macedonia del Nord e in previsione dell'altra, ancora più decisiva, contro l'Ucraina. Nell'allenamento di mercoledì si è infatti fermato Bastoni. Per il difensore affaticamento muscolare al polpaccio destro. Nella giornata di giovedì il giocatore svolgerà gli esami per capire l'entità dell'infortunio. Ma sicuramente salterà la partita contro la Macedonia del Nord, essendo gli infortuni al polpaccio sempre delicati e da trattare con estrema cautela.