Adidas presenta il nuovo "Fussballliebe" Official Match Ball per Uefa Euro 2024. Fussballliebe, che significa "amore per il calcio", porterà per la prima volta la Connected Ball Technology al Campionato Europeo di Calcio. L'uso del rosso, del blu, del verde e dell'arancione celebrano sia la vivacità che le nazioni partecipanti portano al torneo sia la pura semplicità del calcio che attrae così tanto i tifosi di tutto il mondo