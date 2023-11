Le parole dell'azzurro a Sky Sport alla vigilia della gara contro la Macedonia del Nord: "C’è talento ma va dimostrato in campo sennò siamo qui a parlare del nulla. Dobbiamo qualificarci perché siamo l’Italia. Ci siamo presi le responsabilità delle ultime non qualificazioni. Stessa responsabilità che ci prenderemo anche domani"

Giornata di vigilia per la Nazionale che domani, venerdì, affronterà la Macedonia del Nord. Una gara fondamentale in ottica qualificazione, analizzata così da Federico Chiesa, intervistato da Peppe Di Stefano per Sky Sport. "Quando sei un giocatore della Nazionale hai delle responsabilità, sono veramente felice di essere qui, purtroppo non ho partecipato alle gare precedenti ma sono felice di essere con la squadra e di scendere in campo".