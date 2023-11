Prestazione, gol e tre punti. L'Italia Under 21 non sottovaluta la prova sul campo di San Marino e si prende momentaneamente il primo posto nel girone di qualificazione agli Europei del 2025 ai danni dell'Irlanda. 7-0 il risultato finale, con ben sei marcatori diversi a segno.

La partita

Partita subito in discesa per gli azzurrini che colpiscono una traversa sotto misura con Volpato e poi trovano il vantaggio dopo 5 giri di orologio grazie all’incornata vincente di Pirola. San Marino non cambia, comunque, l’impostazione e resta molto protetta, quasi integralmente nella propria metà campo. Per questo i ragazzi di Nunziata hanno difficoltà a penetrare in area e si affidano alle conclusioni da fuori, mentre Casadei in inserimento di testa non riesce a inquadrare lo specchio. Alla mezz’ora ecco il 2-0, con Gnonto che risolve una mischia in area e corregge in rete da pochi passi. Lo stesso giocatore del Leeds mette la firma anche sul terzo gol (39’) dopo una bella giocata innescata ancora da uno scatenato Calafiori e perfezionata da Esposito. Prima dell’intervallo Giambalvo salva sulla linea ed evita il poker di Volpato. Il classe 2003 del Sassuolo si rifà a inizio ripresa, quando col mancino infila il portiere e cala il poker. Poco dopo c’è gloria anche per Fabbian (53’), da poco entrato, che sigla al volo la quinta rete. Poi risale in cattedra che Gnonto (62’) che si guadagna anche un rigore, trasformato da Esposito. L’Italia non si accontenta, continua ad attaccare e all’83 realizza il definitivo 7-0 col destro dalla distanza di Bianco.