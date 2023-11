Nel gruppo D Armenia e Galles si penalizzano a vicenda pareggiando 1-1. Può approfittarne la Croazia, impegnata in Lettonia. In serata la già qualificata Francia ospita Gibilterra, mentre l'Olanda deve battere l'Irlanda per chiudere i conti. Scontro diretto Israele-Romania, mentre la Svizzera ha il match point in casa con il Kosovo

LE CLASSIFICHE DEI GIRONI