Per alcuni poteva essere considerato un impegno agevole e senza particolare mordente, per altri valeva molto di più. In Francia-Gibilterra infatti, gara valida per le qualificazioni agli Europei, si è celebrata - considerando il pass già staccato dai Bleus e gli 0 punti in classifica degli ospiti - la serata di Warren Zaire-Emery. Il talento del Psg è sceso in campo da titolare, diventando a 17 anni e 255 giorni il più giovane francese di sempre a farlo dal dopoguerra (e terzo in generale). Una partita durata pochissimo, purtroppo per lui, ma in cui è riuscito a lasciare il segno: al 16' ha avviato l'azione e, dopo lo scambio con Coman, ha trovato anche la sua prima rete, battendo col destro il portiere per il parziale 3-0.