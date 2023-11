Risate in conferenza stampa, quando Spalletti chiede come mai tutti i giornalisti ucraini continuino a nominare "Petagna". Mistero svelato quando gli riferiscono che la parola "domanda", in ucraino, si dice "zapytannya" e ha una pronuncia simile al nome dell'attaccante del Cagliari. Un "tranello" linguistico in cui era già caduto Gasperini prima di una partita di Champions contro lo Shakhtar, nel 2019

