L’ex portiere e ora capo delegazione azzurro inquadrato in tribuna a Leverkusen nel corso del primo tempo: espressione tesa, ha seguito sempre in piedi il match che dopo i primi 45’ si è chiuso sullo 0-0. Buffon era in titolare, nello spareggio di ritorno dell'Italia contro la Svezia nel 2017, che costò agli azzurri la qualificazione al mondiale di Russia