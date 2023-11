La Nazionale di Spalletti si appresta a giocare l'ultima e decisiva sfida del girone C che decreterà la seconda classificata e garantirà un posto per i prossimi Europei. Gli azzurri arrivano sul campo neutro di Leverkusen a pari merito con l'Ucraina ma in parziale vantaggio per via della vittoria nello scontro diretto disputato all'andata, motivo per cui avranno due risultati su tre a disposizione per staccare il pass per Euro 2024. Contro la selezione di Rebrov all'Italia basterà, quindi, un pareggio.