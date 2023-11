"Non ne possiamo più di questi codardi di m... travestiti da principi azzurri, dobbiamo aiutare le donne a prendere le distanze da chiunque pretenda di possedere la loro libertà". E' l'appello che il Ct della Nazionale Luciano Spalletti al microfono di 'Raisport', intervenendo sull'ultimo femminicidio, quello della 22enne Giulia Cecchettin.

"Dobbiamo difendere il titolo"

"Noi siamo quelli che hanno vinto l'ultimo Europeo e dobbiamo difendere il titolo che abbiamo a casa: e non c'è modo migliore che farglielo rivedere un altro Europeo ai nostri tanti italiani che hanno a cuore le sorti della squadra. Questa della Germania - continua il Ct della Nazionale - è una comunità tra le più popolate di quelle italiane all'estero, c'è una grande passione dietro di noi a cui dobbiamo fare riferimento e rendere conto".

"Molto positiva la prova di Raspadori"

"Penso che Raspadori abbia fatto una buonissima gara. Se gioca? Parlando di formazione si può confermare e all'inizio e vedere dove può arrivare". A poche ore dalla sfida con l'Ucraina valida per la qualificazione a Euro 2024, il Ct azzurro Luciano Spalletti conferma la presenza in campo dell'attaccante del Napoli, grande protagonista del match di venerdì a Roma con la Macedonia del Nord. "Ha fatto quei metri che ci vogliono per direzionare sempre la loro costruzione per andare a legare il gioco con il centrocampo. E' un buon finalizzatore, gli manca solo un po' di struttura però io ritengo molto positiva la sua prova".