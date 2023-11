Dopo tre vittorie di fila contro Turchia, Norvegia e San Marino, l' Italia U21 strappa un punto preziosissimo nel cammino delle qualificazioni all'Europeo del 2025. A Cork finisce 2-2 con l'Irlanda , pareggio che mantiene gli Azzurrini in vetta al girone a +1 proprio sugli irlandesi. La contemporanea sconfitta della Norvegia (2-0 in Turchia) nega agli scandinavi il sorpasso al comando del raggruppamento. Da applausi Wilfried Gnonto , 5 gol in altrettante partite con l'U21, autore della doppietta con il definitivo pareggio strappato al 96'. La squadra di Nunziata tornerà in campo nel 2024 per gli impegni casalinghi contro Lettonia (22 marzo a Palermo) e Turchia (26 marzo a Pavia).

La cronaca della gara

A Cork tre novità iniziali per Nunziata rispetto alla goleada contro San Marino: Coppola prende il posto di Ghilardi in difesa, Bove sostituisce Casadei e Fabbian gioca sulla trequarti dove manca Volpato. Campo difficile, tanta intensità ma poche chance nel primo tempo: Emakhu non inquadra la porta, lui come Gnonto fermato però in fuorigioco. Alla mezz'ora il vantaggio irlandese: Armstrong sfonda a sinistra, Curtis cicca il tap-in a differenza di Phillips che gira alle spalle di Desplanches. Padroni di casa cinici e aggressivi, azzurrini poco brillanti ma a segno prima dell'intervallo: Lawal tocca col braccio la conclusione di Gnonto, che trasforma il rigore dell'1-1. Alla ripresa dentro Casadei al posto di Esposito, ma l'Irlanda si riporta subito avanti: Grehan crossa e colpisce il palo, ribattuta spinta in rete da Armstrong. Buono l'impatto dell'esordiente Koleosho, che serve Fabbian impreciso davanti a Keeley. Male invece Coppola alle prese con Emakhu: rimedia Desplanches. Italia a un passo dal pareggio al 90', quando Gnonto colpisce il palo e sulla ribattuta Keeley inchioda sulla linea il tap-in di Zanotti. A tempo quasi scaduto la girata di testa di Ambrosino non trova la porta, ma quella di Gnonto al 96' (con la deviazione decisiva di Healy) vale il pesantissimo 2-2 finale.