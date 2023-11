Campione in carica, ma in quarta fascia. È il destino dell'Italia in vista del sorteggio dei gironi del prossimo Europeo in Germania. La squadra di Spalletti affronterà di sicuro una big, con il rischio di un gruppo infernale con mine vaganti come Olanda e Croazia in terza fascia. Il sorteggio è in diretta sabato 2 dicembre alle 18 su Sky Sport 24 e si potrà seguire in tempo reale anche su skysport.it

"Adesso viene il bello", ha detto Spalletti dopo il pareggio con l'Ucraina che ha dato all'Italia la qualificazione agli Europei 2024. Quel bello inizierà a prendere forma sabato 2 dicembre , in occasione del sorteggio dei gironi in programma alle 18 all'Elbphilarmonie di Amburgo e trasmesso in diretta su Sky Sport 24. Si potrà seguire anche con la diretta testuale in tempo reale su skysport.it.

Come funziona: formula e fasce

Per la terza edizione di fila le squadre partecipanti saranno 24 e verranno divise in sei gruppi da quattro nazionali ciascuno. Accedono alla fase a eliminazione diretta, dagli ottavi di finale in poi, le prime due squadre di ogni girone e le quattro migliori terze. Si sono già qualificate 21 nazionali alla rassegna, mentre le restanti tre verranno fuori dagli spareggi in programma il prossimo marzo. Le fasce in cui sono divise le squadre sono quattro e sono state stabilite dai risultati ottenuti durante le qualificazioni. Per questa ragione, l'Italia campione in carica è in quarta fascia, essendo arrivata seconda nel suo gruppo di qualificazione con appena 14 punti totalizzati. L'eccezione è rappresentata dalla Germania, in prima fascia in quanto organizzatrice della manifestazione e già prevista nel gruppo A. Le tre squadre provenienti dai playoff sono in quarta e ultima fascia.