Il presidente della Figc è intervenuto a Sky Sport dopo il sorteggio degli azzurri a Euro 2024: "È un girone difficile, ma non impossibile - ha detto -. Non c'è un obiettivo minimo. È tornato l'entusiasmo in Nazionale, Spalletti ha toccato le corde giuste. Ora dobbiamo recuperare l'entusiasmo dei tifosi che ci ha spinti al trionfo nel 2021"

“Siamo relativamente soddisfatti”. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il sorteggio degli Europei che ha inserito l’Italia nel girone B insieme a Spagna, Croazia e Albania. “Chiaro che, come in tutti i sorteggi, tutti auspicavano qualche situazione meno impegnativa, ma poteva andare peggio – ha proseguito il numero uno della federazione -. Siamo fermamente convinti di poter far bene, abbiamo Spalletti particolarmente fiducioso. Dobbiamo recuperare quella spinta straordinaria di tantissimi tifosi italiani che aspettano un messaggio importante dal punto di vista dei risultati. Lo stesso che ha spinto l’Italia nel 2020-21 verso un difficile obiettivo da centrare. Abbiamo visto che con l’impegno, la passione e alcune intuizioni tecniche – Mancini lo ha dimostrato, Spalletti lo farà e ha già cominciato a farlo – abbiamo il giusto mix per centrare un altro risultato importante. Il ruolo di Buffon? Ha vissuto, raccolto quelle energie, testimonianze, esperienze che uno spogliatoio ti porta dentro. Ha iniziato con noi un percorso nuovo, colgo l’occasione per fargli i complimenti perché si impegna, studia, vuole stare con i ragazzi, si confronta con Spalletti, lo staff, parla con noi. La sua esperienza può essere molto utile al gruppo”.