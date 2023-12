Il Ct della Nazionale commenta con Sky il sorteggio dei gironi di Euro 2024: "Arriviamo con la consapevolezza di avere diverse squadre davanti, ma abbiamo le potenzialità per colmare il gap. Il poco tempo a disposizione voglio usarlo bene, portando la Nazionale a esserecome un club nel modo di sentirci e frequentarci" EURO 2024: TUTTE LE DATE E GLI STADI

"Probabilmente poteva andare un po’ meglio". Luciano Spalletti, a caldo ai microfoni di Sky, commenta con il sorriso l'urna che, per Euro 2024, ha riservato all'Italia Spagna, Croazia e Albania come avversarie nel girone. "Ci arriviamo con umiltà e con la consapevolezza di avere diverse squadre davanti e di dover fare passi in avanti velocemente. Serviranno orgoglio e la forza mentale di sapere di poterci confrontare con tutti", continua il Ct.

"Ho giocatori all'altezza di questo girone" "Come colmare questo gap con le altre nazionali? Avere una squadra compatta diventa fondamentale: non sono di quelli che vuole fare un calcio speculativo perché non mi piace e per l’amore che ho per questo sport va affrontato in un certo modo. Abbiamo le potenzialità per fare una crescita abbastanza importante, bisogna vedere in che modo ci arriviamo perché abbiamo ancora tempo. Ho conosciuto giocatori che possono dimostrare di essere all’altezza del girone che ci è capitato". approfondimento Tutti i gironi di Euro 2024

"Poco tempo? Voglio usarlo bene" Infine, Spalletti abbozza una "ricetta" per costruire una squadra nel poco tempo che avrà a disposizione: "Se ho già in mente dei colpi di genio? Il colpo di genio sarà riuscire a coinvolgerli e seguirli da un punto di vista mentale per arrivare a sviuppare ciò che dobbiamo fare in poco tempo come se fosse stato fatto partendo da più lontano. Voglio usare bene questo poco tempo, saremo sempre in contatto per portare la Nazionale a essere un club, nel modo di sentirci e frequentarci al di là degli allenamenti insieme che non si possono fare". approfondimento Italia, il calendario delle partite a Euro 2024