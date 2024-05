Euro 2024, la coppa ufficiale nei negozi Sky

Manca meno di un mese a Euro 2024 e Sky dà la possibilità ad abbonati e appassionati di vedere la coppa ufficiale dell'Europeo negli store Sky di Napoli, Roma e Milano. Le date e gli indirizzi per poter vedere il trofeo da vicino DOVE E QUANDO VEDERE LA COPPA DI EURO 2024

Un appuntamento da segnare in agenda per i clienti Sky e i tanti appassionati di calcio: la Coppa ufficiale di Euro 2024 sarà in tour negli store Sky di Napoli, Roma e Milano. Un’occasione imperdibile per ammirare da vicino il trofeo, scattare un selfie ricordo e avvicinarsi all’evento calcistico dell’estate.

Il tour della coppa Il tour della coppa partirà da Napoli il 21 e 22 maggio dal negozio flagship Sky di Via Chiaia, 28. Seguirà la tappa di Roma il 23 e 24 maggio nel negozio flagship Sky di Via Cola di Rienzo, 259. Doppia tappa a Milano, dove il 25 maggio sarà esposta presso il Mediaworld Tech Village di Viale Certosa, 29 e il 26 e 27 maggio in Corso Buenos Aires, 22. Per tutte le info su date e indirizzi dell’iniziativa clicca qui .

Euro 2024 da seguire tutto su Sky Sport Una copertura straordinaria quella che Sky dedicherà agli Europei di calcio. L’intera competizione - 51 match in 4K, di cui 20 in esclusiva - sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, oltre alle rubriche dedicate e le ultimissime su Sky Sport 24, skysport.it e i canali social ufficiali per rimanere sempre aggiornati, con un occhio di riguardo per la nostra Nazionale.