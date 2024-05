Il ct Tedesco ha diramato la lista dei 25 giocatori convocati per gli Europei: ci sono De Ketelaere, Lukaku e po' a sorpresa anche Witsel che torna in nazionale dopo ben due anni. Assente, invece, Courtois

Manca sempre meno agli Europei 2024, al via a partire dal 14 giugno in diretta su Sky. Quest’oggi, martedì 28 maggio, oltre ai convocati della Serbia, anche il ct del Belgio Domenico Tedesco ha voluto diramare la lista dei suoi 25 calciatori che sono stati annunciati dalla federazione con un video girato nelle città o nei club di origine dei giocatori con stencil delle loro facce. Ci sono De Ketelaere, Lukaku e po' a sorpresa anche Witsel che torna in nazionale dopo ben due anni. Assente, invece, Courtois. Il portiere del Real Madrid, reduce da un grave infortunio, non è ancora al 100%. Di seguito l’elenco completo.