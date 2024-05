Polonia, i pre-convocati per Euro 2024: ci sono 10 "italiani"

Probierz ha diramato la lista dei pre-convocati per l'Europeo, al via il 14 giugno su Sky. Sono 29 i giocatori scelti dal ct, di cui 10 dalla Serie A. La Polonia debutterà contro l'Olanda nella prima partita del Gruppo D

Michal Probierz, commissario tecnico della Polonia, ha comunicato l'elenco dei pre-convocati per Euro 2024. Ci sono 29 giocatori, di cui 10 "italiani", ma soltanto 26 di loro partiranno per la Germania. Dopo essersi qualificata in extremis, battendo il Galles ai calci di rigore nello spareggio, la nazionale polacca affronterà nel girone Olanda, Austria e Francia. Appuntamento al 14 giugno su Sky per l'inizio dell'Europeo.