Nicolò Fagioli ha parlato a Sky Sport dal ritiro dell'Italia, concentrandosi sulle difficoltà che ha vissuto e sul rapporto con Spalletti: "Dopo la finale di Coppa Italia mi ha detto che mi avrebbe controllato nelle ultime due partite di campionato per vedere se poteva convocarmi". In conferenza stampa ha aggiunto: "Anche io sono rimasto sorpreso della chiamata in Nazionale dopo sette mesi lontano dal campo"

Si è parlato tanto di te, come vivi tutta questa attenzione mediatica?

Ho passato 7 mesi difficili con giorni in cui ero sempre in prima pagina. Mi fa piacere che ora si parli di me in modo positivo. L'obiettivo ora è rientrare nei 26 convocati.

Ci puoi raccontare il tuo rapporto con Spalletti negli ultimi 7 mesi?

Spalletti lo conosco da quando l'ho affrontato in Napoli-Juventus l'anno scorso. Poi è venuto a vedere un allenamento a Torino e mi ha chiamato a marzo per sapere come stessi mentalmente. Non mi ha chiesto delle cose di campo, ma extra. Poi in hotel, il giorno della finale di Coppa Italia, stavo andando a dormire ma mi ha detto 'fermati che dobbiamo parlare' e che mi avrebbe controllato nelle ultime due partite di campionato per vedere se poteva convocarmi all'Europeo.