Prima delle due amichevoli dell'Italia in vista dell'esordio agli Europei 2024. La Nazionale di Spalletti affronta la Turchia di Montella. Pellegrini vince il ballottaggio con Folorunsho. In campo anche Orsolini e Chiesa alle spalle di Retegui. In porta Vicario. In tribuna Barella, Scamacca e Provedel. La Turchia con la stellina Yildiz, in campo anche Calhanoglu