SPAGNA-ANDORRA 5-0

24' Perez, 53' Oyarzabal, 66' Oyarzabal, 73' Oyarzabal, 81' Torres

SPAGNA (4-3-3): Raya; Llorente (46' Navas), Vivian, Cubarsi (46' Le Normand), Grimaldo (46' Cucurella); Pedri (62' Lopez), Garcia (67' Zubimendi), Beana; Torres, Morata (46' Oyarzabal), Perez. Allenatore: De La Fuente

MACEDONIA DEL NORD (5-4-1): Alvarez (62' J. Gomes); M. Garcia (80' A. Gomes), Olivera, C. Garcia, Llovera, San Nicolas; Cervos, E. Vales (46' M. Vales), Guillen (84' Vieira), Rubio (80' Clemente); Cucu (84' Pujol). Allenatore: Koldo.

Si presenta con una 'manita' la Spagna di De La Fuente, prossima avversaria dell'Italia ad Euro 2024. La Roja, testa di serie nel gruppo B degli Azzurri, è scesa in campo per un'amichevole contro la Macedonia del Nord. Risultato mai in discussione e sbloccato al 24' da Ayoze Perez. Nel secondo tempo Oyarzabal (entrato al 46' al posto di Morata) decide di prendersi la scena:3 gol in 20 minuti per il calciatore della Real Sociedad, che manda definitivamente KO l'avversario. All'81' c'è spazio anche per la gioia personale di Ferran Torres.