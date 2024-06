Nonostante una gara non particolarmente entusiasmante, il CT vede il bicchiere mezzo pieno dopo lo 0-0 di ieri contro la Turchia: "Sono soddisfatto perché è stata gara vera poi si è sentita la stanchezza. Non siamo stati brillantissimi ma abbiamo provato a fare qualcosa". Nessuna preoccupazione: "E' la classica partita da inizio, ora ci prendiamo tutto il tempo necessario per le scelte"